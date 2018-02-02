Галерея: огромный загородный дом из толстых бревен по цене квартиры ждет новых хозяев

Нелиярве - сказочное место: озерная гладь, сосновый лес, хорошее сообщение с городом... А если сам дом похож на сказочный терем, возможно, у новых владельцев начнется в нем сказочная жизнь? К тому же цена - как у трехкомнатной квартиры в центре.
Общая площадь этого двухэтажного бревенчатого дома - 185 м2, жилая - 153 м². Построен он в 20166 году и находится рядом с шоссе, озерами, станцией Аэгвийду, пансионатом в Нелиярве и недалеко от популярного поселка Янеда, где проходят различные мероприятия и концерты.
На первом этаже - огромная гостиная с кухней, спальня, ванная, гардероюная, технические помещения, сени и две террасы. На втором этаже, куда ведет лестница ручной работы, расположены три спальни, ванная и два балкона.
Если в интерьерах первого этажа мы видим роскошные бревенчатые стены, то на втором - все гораздо скромнее.
Подробная информация об объекте находится ЗДЕСЬ.