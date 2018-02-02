пятница, 2 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: огромный загородный дом из толстых бревен по цене квартиры ждет новых хозяев

Галерея: огромный загородный дом из толстых бревен по цене квартиры ждет новых хозяев

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нелиярве - сказочное место: озерная гладь, сосновый лес, хорошее сообщение с городом... А если сам дом похож на сказочный терем, возможно, у новых владельцев начнется в нем сказочная жизнь? К тому же цена - как у трехкомнатной квартиры в центре.

Общая площадь этого двухэтажного бревенчатого дома - 185 м2, жилая - 153 м². Построен он в 20166 году и находится рядом с шоссе, озерами, станцией Аэгвийду, пансионатом в Нелиярве и недалеко от популярного поселка Янеда, где проходят различные мероприятия и концерты. 

На первом этаже - огромная гостиная с кухней, спальня, ванная, гардероюная, технические помещения, сени и две террасы. На втором этаже, куда ведет лестница ручной работы, расположены три спальни, ванная и два балкона. 

Если в интерьерах первого этажа мы видим роскошные бревенчатые стены, то на втором - все гораздо скромнее.  

Подробная информация об объекте находится ЗДЕСЬ

Актуально

Читать также

НАВЕРХ