Галерея: огромный загородный дом из толстых бревен по цене квартиры ждет новых хозяев

Нелиярве - сказочное место: озерная гладь, сосновый лес, хорошее сообщение с городом... А если сам дом похож на сказочный терем, возможно, у новых владельцев начнется в нем сказочная жизнь? К тому же цена - как у трехкомнатной квартиры в центре.