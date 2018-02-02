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Несуществующая организация шлет в школы анонимные письма против вакцинации

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Вакцина. Иллюстративное фото

ФОТО: Прийт Симсон

Эстонские школы получили отправленные от имени незарегистрированной организации анонимные письма против вакцинации девочек от вируса папилломы (ВПЧ), которая с этого года включена в государственную программу вакцинации. 

Называющая себя объединением родителей детей, пострадавших от вакцинации, организация (Vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing) отправила в последний день января всем эстонским школам анонимные письма, в которых призвала родителей отказаться от вакцинации девочек в возрасте от 12 до 14 лет от вируса папилломы, сообщает портал Rus.err.ee.

Авторы письма утверждают, что некоторые школы не стали получать необходимое согласие родителей на вакцинацию и что распространяемая в школах общая информация о вакцине чрезмерно упрощена и вводит в заблуждение.

Министерство социальных дел сообщило ERR, что утверждение о том, что у родителей не спрашивали разрешения, неверно, так как работающие в школах медсестры отправили всем родителям 12-14-летних девочек стандартную форму запроса о согласии и без согласия родителей никого вакцинировать не будут.

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