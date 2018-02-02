Несуществующая организация шлет в школы анонимные письма против вакцинации

Называющая себя объединением родителей детей, пострадавших от вакцинации, организация (Vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing) отправила в последний день января всем эстонским школам анонимные письма, в которых призвала родителей отказаться от вакцинации девочек в возрасте от 12 до 14 лет от вируса папилломы, сообщает портал Rus.err.ee.

Авторы письма утверждают, что некоторые школы не стали получать необходимое согласие родителей на вакцинацию и что распространяемая в школах общая информация о вакцине чрезмерно упрощена и вводит в заблуждение.