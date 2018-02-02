Несуществующая организация шлет в школы анонимные письма против вакцинации

Эстонские школы получили отправленные от имени незарегистрированной организации анонимные письма против вакцинации девочек от вируса папилломы (ВПЧ), которая с этого года включена в государственную программу вакцинации.
Называющая себя объединением родителей детей, пострадавших от вакцинации, организация (Vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing) отправила в последний день января всем эстонским школам анонимные письма, в которых призвала родителей отказаться от вакцинации девочек в возрасте от 12 до 14 лет от вируса папилломы, сообщает портал Rus.err.ee.
Авторы письма утверждают, что некоторые школы не стали получать необходимое согласие родителей на вакцинацию и что распространяемая в школах общая информация о вакцине чрезмерно упрощена и вводит в заблуждение.
Министерство социальных дел сообщило ERR, что утверждение о том, что у родителей не спрашивали разрешения, неверно, так как работающие в школах медсестры отправили всем родителям 12-14-летних девочек стандартную форму запроса о согласии и без согласия родителей никого вакцинировать не будут.