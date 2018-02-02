В Нефтеюганске шестилетний ребенок чуть не погиб из-за кровавой Луны

Суперлунием в ХМАО любовались 31 января около 17:40. В это время дети находились на прогулке на детской площадке, сообщает NEWSru со ссылкой на сайт регионального управления Следственного комитета России 1 февраля.

Когда ребенок играл на двухуровневой спортивной конструкции, его голова застряла между уровнями спортивного снаряда, и мальчику сдавило шею. Самостоятельно выбраться он не смог, а воспитатель находилась в другой части площадки и ничего не видела. В конце концов дети позвали ее на помощь, и ребенка удалось вытащить из конструкции. Мальчика доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Следователи не сообщают, чем именно занималась воспитатель и почему она не могла сразу заметить, что мальчик попал в беду. Однако источник в правоохранительных органах рассказал Ura.ru, что сотрудник детсада не уследила за ребенком из-за того, что вместе с большей частью группы наблюдала лунное затмение, заранее анонсированное многими СМИ по всему миру.

За это время ребенок почти задохнулся, и ему помогли освободиться из тисков снаряда буквально в последний момент. В окружную детскую больницу Нижневартовска малыша доставили в состоянии комы, отметил собеседник издания.

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ХМАО возбудил в отношении воспитателя детского сада уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Максимальное наказание по этой статье - четыре года лишения свободы.

Сейчас следователи изучают запись с камер видеонаблюдения на территории детского сада, допрашивают родителей мальчика, воспитателя и других сотрудников учреждения. Также они проверяют, насколько безопасна спортивная конструкция на площадке садика.

Этой историей занялась и Нефтеюганская межрайонная прокуратура. Специалисты оценят профессионализм работников детсада и их способность создавать безопасные условия для воспитанников, сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.

Отметим, широкую огласку получила трагическая история, произошедшая в новосибирском детском саду в декабре 2015 года. Во время прогулки на игровой площадке воспитатель Кристина Керобян не уследила за четырехлетней девочкой, которая просунула голову между ступеньками горки, не смогла освободиться и задохнулась. Воспитательница рассказала в суде, что упустила из виду горку, потому что незадолго до этого другие дети прыгали со сломанной фигурки самолета, и она следила за ними.