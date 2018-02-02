Видео: на борту самолета компании "Аэрофлот" вспыхнул пожар

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, самолет прилетел в Волгоград из Москвы. "После приземления на борту воспламенилось зарядное устройство от бортовой сети. Экипаж эвакуировал пассажиров через надувные трапы и самостоятельно справился с возгоранием", - сказал источник.

Позже представители авиакомпании рассказали "Интерфаксу", что речь идет о рейсе SU1183 Шереметьево - Волгоград. После прибытия самолета, подачи трапов и начала высадки пассажиров у одного из прилетевших начал дымить переносной аккумулятор телефона. По словам представителя, бортпроводники оперативно ликвидировали задымление, однако два пассажира самостоятельно выпустили аварийные трапы. Оставшиеся пассажиры без паники вышли с борта воздушного судна по обыкновенным трапам, рассказали в "Аэрофлоте".