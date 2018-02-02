Эльмар Вахер о строительстве границы: мы воспользовались политическим интересом (галерея)

«Разумеется (политическое давление — BNS) присутствовало. И было бы очень глупо не воспользоваться этим. Потому что после случая Эстона Кохвера стартовал политический процесс по поиску средств на строительство государственной границы, которые не могли найти десятилетиями. Так что я определенно ощущал позитивное политическое давление, я бы даже сказал — шанс», - сказал Вахер на прошедшей в пятницу пресс-конференции.

По словам Вахера, представители PPA постоянно подчеркивали, что названная в самом начале сумма в 79 млн евро была предварительной, но ее все равно «высекли в граните». «А теперь мы здесь, потому что что-то высекли в границе. Потому что мы представили предварительные калькуляции, постоянно отмечая, что они являются индикативными», - сказал Вахер.

«Мы год назад заговорили о том, что строительство границы подорожает», - сказал Вахер. По его словам, в МВД создана занимающаяся этой темой группа из представителей разных министерств, которой руководит Райво Кюйт. «Я представлял этой группе обзоры, но я действительно ни разу не говорил, что будет так дорого. Но это было сознательным решением — действовать в соответствии с высказанным в 2015 году предварительным мнением, - сказал Вахер. - Но уже тогда в меморандуме правительства было записано, что конечная цена строительства выяснится при проектировании».

Проектирование завершилось в ноябре 2017 года.

«Разумеется, я за это отвечаю. Мы назвали эту сумму», - признал Вахер.

В четверг выяснилось, что, согласно составленной PPA калькуляции, обустройство и модернизация инфраструктуры на восточной границе Эстонии обойдется в 2,5 раза дороже ранее составленных расчетов. Если в представленной в феврале 2015 года кабинету министров предварительной оценке обустройство и модернизация инфраструктуры восточной границы Эстонии должна была обойтись в 79 млн евро, то в соответствии с только что подготовленными строительными проектами сумма затрат на обустройство границы выйдет на 118 млн евро дороже.