Эльмар Вахер о строительстве границы: мы воспользовались политическим интересом (галерея)

По словам гендиректора департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, подчинявшийся ему департамент в 2014 году воспользовался вспыхнувшим в связи со случаем Эстона Кохвера интересом для обустройства границы и поэтому максимально быстро представил предварительную калькуляцию цены.
«Разумеется (политическое давление — BNS) присутствовало. И было бы очень глупо не воспользоваться этим. Потому что после случая Эстона Кохвера стартовал политический процесс по поиску средств на строительство государственной границы, которые не могли найти десятилетиями. Так что я определенно ощущал позитивное политическое давление, я бы даже сказал — шанс», - сказал Вахер на прошедшей в пятницу пресс-конференции.
По словам Вахера, представители PPA постоянно подчеркивали, что названная в самом начале сумма в 79 млн евро была предварительной, но ее все равно «высекли в граните». «А теперь мы здесь, потому что что-то высекли в границе. Потому что мы представили предварительные калькуляции, постоянно отмечая, что они являются индикативными», - сказал Вахер.
«Мы год назад заговорили о том, что строительство границы подорожает», - сказал Вахер. По его словам, в МВД создана занимающаяся этой темой группа из представителей разных министерств, которой руководит Райво Кюйт. «Я представлял этой группе обзоры, но я действительно ни разу не говорил, что будет так дорого. Но это было сознательным решением — действовать в соответствии с высказанным в 2015 году предварительным мнением, - сказал Вахер. - Но уже тогда в меморандуме правительства было записано, что конечная цена строительства выяснится при проектировании».
Проектирование завершилось в ноябре 2017 года.
«Разумеется, я за это отвечаю. Мы назвали эту сумму», - признал Вахер.
В четверг выяснилось, что, согласно составленной PPA калькуляции, обустройство и модернизация инфраструктуры на восточной границе Эстонии обойдется в 2,5 раза дороже ранее составленных расчетов. Если в представленной в феврале 2015 года кабинету министров предварительной оценке обустройство и модернизация инфраструктуры восточной границы Эстонии должна была обойтись в 79 млн евро, то в соответствии с только что подготовленными строительными проектами сумма затрат на обустройство границы выйдет на 118 млн евро дороже.
«В то же время, попробуйте понять и нас — эстонское государство 25 лет не могло найти средства, а тут появился шанс подать ходатайство, так что мы сделали все от себя зависящее», - сказал гендиректор PPA. По его словам, ранее постоянно утверждалось, что обустройством границы не будут заниматься до тех пор, пока не будет подписан договор о границе между Эстонией и Россией.