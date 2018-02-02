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Родителей осудили за искусанного крысами младенца

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Ребенок. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

В американском штате Арканзас вынесли обвинительный приговор родителям, чью двухнедельную дочь искусала крыса. Об этом сообщает местное издание Arkansas Online.

Эрику Шрёк (Erica Shryock) и Чарльза Эллиота (Charles Elliott) приговорили к пяти годам заключения за жестокое обращение с детьми. Они уже отбыли 293 дня заключения, и у них будет шанс на условно-досрочное освобождение, пишет Lenta.ru.

Шрёк и Эллиота признали вменяемыми и способными предстать перед судом, несмотря на психические расстройства и пережитое в детстве сексуальное и физическое насилие. После ареста пара также признавалась в употреблении наркотических веществ, в том числе метамфетамина.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Родители обнаружили, что их дочь лежит в кроватке в крови. На ее теле было около сотни крысиных укусов, а на лбу — рана в 2,5 сантиметра, через которую была видна черепная кость. Однако они не сразу отвезли младенца в больницу, а, как сообщал Fox News, дождались мать Эллиота. Девочку прооперировали. Впоследствии пару лишили родительских прав, девочку удочерила другая семья.

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