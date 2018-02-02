Родителей осудили за искусанного крысами младенца

Эрику Шрёк (Erica Shryock) и Чарльза Эллиота (Charles Elliott) приговорили к пяти годам заключения за жестокое обращение с детьми. Они уже отбыли 293 дня заключения, и у них будет шанс на условно-досрочное освобождение, пишет Lenta.ru.

Шрёк и Эллиота признали вменяемыми и способными предстать перед судом, несмотря на психические расстройства и пережитое в детстве сексуальное и физическое насилие. После ареста пара также признавалась в употреблении наркотических веществ, в том числе метамфетамина.