Британца, совершившего теракт против мусульман в Лондоне, приговорили к 43 годам заключения

Присяжные в пятницу, 2 февраля, на девятый день судебного разбирательства признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, отвергнув его "абсурдное" утверждение, будто некий другой человек врезался в толпу мусульман и скрылся, передает The Independent .

Судья Бобби Чима-Грабб объяснила, что 48-летний Осборн не был обвинен по статье о теракте, потому что нет необходимости использовать эти законы в делах об убийствах: "Убийство - это убийство, были ли там террористические или иные мотивы".

По словам судьи, Осборна настроили против мусульман материалы из интернета, размещенные из США и Великобритании, после того как он посмотрел трехсерийный фильм BBC Three Girls ("Три девушки") о девушках-подростках, которые подверглись насилию и были захвачены в сексуальное рабство британцами пакистанского происхождения. Террорист определял мусульман как цель по их способу одеваться и "копировал методы", используемые некоторыми исламистами, заключила судья.

11 членов жюри присяжных вынесли приговор, признав его виновным в убийстве 51-летнего Макрама Али и покушении на убийство еще нескольких человек. Присяжные увидели "жалкую попытку обвиняемого обмануть их", сказала судья.

"Это был теракт, это было убийство, совершенное по политическим, расовым или идеологическим причинам", - заявила судья и установила минимальный срок заключения в 43 года минус 224 дня, которые Осборн уже провел под стражей.

"Да благословит вас всех бог, спасибо", - сказал подсудимый перед тем, как его увели. На свободе он сможет оказаться, когда ему будет 91 год.

В ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей возле парка "Финсбери" на севере Лондона, в результате один человек погиб и еще 10 получили ранения. В районе, где произошел инцидент, проживает большое количество мусульман. За рулем находился 48-летний житель пригорода Кардиффа Даррен Осборн. Британец сознательно направил машину в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы.

Следствие установило, что Осборн хотел задавить "как можно больше людей" во время демонстрации мусульман 18 июня в центре Лондона, в том числе лидера лейбористской партии Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана, которые, как он полагал, должны были участвовать в шествии.

Он, однако, не смог проехать туда и выбрал другое место - парк на севере Лондона. Сожительница Осборна Сара Эндрюс сказала суду, что он алкоголик, лечился от депрессии и до теракта думал о самоубийстве. По ее словам, ему "промыли мозги" в соцсетях крайне правые лидеры, в том числе антиисламские активисты Томми Робинсон и Джайда Франсен.