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"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

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  • Не повторите ошибку хозяев этой квартиры: загорелась урна для праха, на место прибыли спасатели

Не повторите ошибку хозяев этой квартиры: загорелась урна для праха, на место прибыли спасатели

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Урна для праха. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Сегодня после обеда в Центр тревоги поступил вызов на улицу Яама в городе Синди, волость Тори — в комнате одной из квартир пламя свечи перекинулось на стоявшую рядом урну для праха, передает Pärnu Postimees.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, в квартире, находящейся на первом этаже трехэтажного каменного дома, произошел несчастный случай со счастливым концом: оставленная без присмотра свеча подожгла стоявшую рядом урну.

О пожаре стало известно благодаря датчику дыма, после его сигнала были вызваны спасатели, которые потушили возгорание и проветрили комнаты.

"К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Сгорела только урна для праха, и комната была полна дыма", — заметил дежурный пресс-секретарь. По его словам, во время возгорания в квартире никого не было.

"Не оставляйте горящие свечи без присмотра", — напомнил пресс-секретарь.

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