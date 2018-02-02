Не повторите ошибку хозяев этой квартиры: загорелась урна для праха, на место прибыли спасатели

Сегодня после обеда в Центр тревоги поступил вызов на улицу Яама в городе Синди, волость Тори — в комнате одной из квартир пламя свечи перекинулось на стоявшую рядом урну для праха, передает Pärnu Postimees.
По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, в квартире, находящейся на первом этаже трехэтажного каменного дома, произошел несчастный случай со счастливым концом: оставленная без присмотра свеча подожгла стоявшую рядом урну.
О пожаре стало известно благодаря датчику дыма, после его сигнала были вызваны спасатели, которые потушили возгорание и проветрили комнаты.
"К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Сгорела только урна для праха, и комната была полна дыма", — заметил дежурный пресс-секретарь. По его словам, во время возгорания в квартире никого не было.
"Не оставляйте горящие свечи без присмотра", — напомнил пресс-секретарь.