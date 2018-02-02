Академия МВД заключила договор о проектировании колледжа в Нарве
2 февраля 2018 г., 18:53
Академия МВД и архитектурное бюро Kolm Pluss Üks OÜ в четверг, 1 февраля, заключили договор по проектированию здания Нарвского учебного центра академии, передает rus.err.
Проект должен быть составлен к октябрю этого года, а строительство планируется начать в конце года, сообщила академия. Здание планируется построить к лету 2020 года.
Основой для проекта является выигравшая проведенный прошлой осенью конкурс работа "TWIX".
Нарвский филиал Академии МВД построят на участке улице Кереса, 14 в сотрудничестве с Тартуским университетом и МВД.