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  • Академия МВД заключила договор о проектировании колледжа в Нарве

Академия МВД заключила договор о проектировании колледжа в Нарве

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Нарва. Иллюстративное фото.

ФОТО: Илья Смирнов

Академия МВД и архитектурное бюро Kolm Pluss Üks OÜ в четверг, 1 февраля, заключили договор по проектированию здания Нарвского учебного центра академии, передает rus.err.

Проект должен быть составлен к октябрю этого года, а строительство планируется начать в конце года, сообщила академия. Здание планируется построить к лету 2020 года.

Основой для проекта является выигравшая проведенный прошлой осенью конкурс работа "TWIX".

Нарвский филиал Академии МВД построят на участке улице Кереса, 14 в сотрудничестве с Тартуским университетом и МВД.

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