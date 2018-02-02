Вахер: Певкур должен был понимать, что стоимость обустройства границы поднимется

«Ханно Певкур участвовал в принятии решений, для него постоянно проводились брифинги, он был полностью в курсе, что окончательная цена строительства выяснится после проектирования. Он в качестве главы МВД представил предложение правительству и вовлек в это команду МВД», - сказал Вахер на прошедшей в пятницу пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать слова Певкура.

В четверг бывший глава МВД и лидер оппозиционной Партии реформ Ханно Певкур сказал, что предложенная департаментом полиции и погранохраны калькуляция на обустройство восточной границы Эстонии скорее представляет собой «описание мечтательных пожеланий». «Сейчас следовало бы дать департаменту полиции и погранохраны задание провести адекватное урезание мечтаний, - сказал Певкур в четверг. - Образно говоря, надо призвать на помощь трезвый крестьянский расчет, а помпезные желания из проекта просто вычеркнуть».

«Я не могу прокомментировать слова Ханно Певкура, - сказал Вахер. - Государственная граница Эстонской Республики и внешняя граница Европейского Союза — это не граница из мечты. Это государственная граница, которая должна эффективно охраняться».