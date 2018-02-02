Вахер: Певкур должен был понимать, что стоимость обустройства границы поднимется

По словам гендиректора департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, прошлый глава МВД Ханно Певкур должен был знать, что цена обустройства границы поднимется выше названной поначалу суммы.
«Ханно Певкур участвовал в принятии решений, для него постоянно проводились брифинги, он был полностью в курсе, что окончательная цена строительства выяснится после проектирования. Он в качестве главы МВД представил предложение правительству и вовлек в это команду МВД», - сказал Вахер на прошедшей в пятницу пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать слова Певкура.
В четверг бывший глава МВД и лидер оппозиционной Партии реформ Ханно Певкур сказал, что предложенная департаментом полиции и погранохраны калькуляция на обустройство восточной границы Эстонии скорее представляет собой «описание мечтательных пожеланий». «Сейчас следовало бы дать департаменту полиции и погранохраны задание провести адекватное урезание мечтаний, - сказал Певкур в четверг. - Образно говоря, надо призвать на помощь трезвый крестьянский расчет, а помпезные желания из проекта просто вычеркнуть».
«Я не могу прокомментировать слова Ханно Певкура, - сказал Вахер. - Государственная граница Эстонской Республики и внешняя граница Европейского Союза — это не граница из мечты. Это государственная граница, которая должна эффективно охраняться».
В четверг выяснилось, что, согласно составленной PPA калькуляции, обустройство и модернизация инфраструктуры на восточной границе Эстонии обойдется в 2,5 раза дороже ранее составленных расчетов. Если в представленной в феврале 2015 года кабинету министров предварительной оценке обустройство и модернизация инфраструктуры восточной границы Эстонии должна была обойтись в 79 млн евро, то в соответствии с только что подготовленными строительными проектами сумма затрат на обустройство границы выйдет на 118 млн евро дороже.