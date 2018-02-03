Покидавшая пост директора канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ оказала услугу Пентус-Розиманнус

Бывший директор канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ за несколько дней до того как покинуть свою должность, подписала указ, согласно которому, письма депутатов парламента должны храниться не бессрочно, а всего лишь год. Новый указ существенно осложняет предоставление доказательств в деле Autorollo, с которым связана депутат Кейт Пентус-Розиманнус, передает rus.err.
Перед уходом с должности Алайые подписала указ о том, что электронная переписка депутатов Рийгикогу должна храниться не более года. Именно этот указ делает невозможным исполнение предписания суда о предоставлении переписки Кейт Пентус-Розиманнус и её супруга Райна Розиманнуса в деле Autorollo.
Подписание такого указа накануне ухода с поста, кажется странным, особенно если учесть, что предписание суда предоставить переписку на тот момент было уже известно.