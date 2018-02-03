Покидавшая пост директора канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ оказала услугу Пентус-Розиманнус

Перед уходом с должности Алайые подписала указ о том, что электронная переписка депутатов Рийгикогу должна храниться не более года. Именно этот указ делает невозможным исполнение предписания суда о предоставлении переписки Кейт Пентус-Розиманнус и её супруга Райна Розиманнуса в деле Autorollo.