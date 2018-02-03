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  • Покидавшая пост директора канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ оказала услугу Пентус-Розиманнус

Покидавшая пост директора канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ оказала услугу Пентус-Розиманнус

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Кейт Пентус-Розиманнус.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Бывший директор канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ за несколько дней до того как покинуть свою должность, подписала указ, согласно которому, письма депутатов парламента должны храниться не бессрочно, а всего лишь год. Новый указ существенно осложняет предоставление доказательств в деле Autorollo, с которым связана депутат Кейт Пентус-Розиманнус, передает rus.err.

Перед уходом с должности Алайые подписала указ о том, что электронная переписка депутатов Рийгикогу должна храниться не более года. Именно этот указ делает невозможным исполнение предписания суда о предоставлении переписки Кейт Пентус-Розиманнус и её супруга Райна Розиманнуса в деле Autorollo.

Подписание такого указа накануне ухода с поста, кажется странным, особенно если учесть, что предписание суда предоставить переписку на тот момент было уже известно.

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