Стало известно о дальнейших планах Яны Тоом

По словам Тоом, предложение со стороны партии было сделано два месяца назад.

Окончательное решение политик, занявшая на парламентских выборах 2015 года третье место после Эдгара Сависаара и Таави Рыйваса, примет после того, как будут претворены в жизнь ее обещания, данные избирателям на местных выборах прошлого года.