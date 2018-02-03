Стало известно о дальнейших планах Яны Тоом
2 февраля 2018 г., 21:49
Евродепутат Яна Тоом будет баллотироваться в 2019 году как на выборах в Рийгикогу, так и на выборах в Европарламент. Об этом Тоом заявила в интервью "Актуальной камере +", передает rus.err.
По словам Тоом, предложение со стороны партии было сделано два месяца назад.
Окончательное решение политик, занявшая на парламентских выборах 2015 года третье место после Эдгара Сависаара и Таави Рыйваса, примет после того, как будут претворены в жизнь ее обещания, данные избирателям на местных выборах прошлого года.
При этом Тоом отметила некоторые неудобства для тех политиков, которые будут бороться за симпатии избирателей сразу на двух выборах в будущем году.