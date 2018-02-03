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Стало известно о дальнейших планах Яны Тоом

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Яна Тоом

ФОТО: Erakogu

Евродепутат Яна Тоом будет баллотироваться в 2019 году как на выборах в Рийгикогу, так и на выборах в Европарламент. Об этом Тоом заявила в интервью "Актуальной камере +", передает rus.err.

По словам Тоом, предложение со стороны партии было сделано два месяца назад.

Окончательное решение политик, занявшая на парламентских выборах 2015 года третье место после Эдгара Сависаара и Таави Рыйваса, примет после того, как будут претворены в жизнь ее обещания, данные избирателям на местных выборах прошлого года.

При этом Тоом отметила некоторые неудобства для тех политиков, которые будут бороться за симпатии избирателей сразу на двух выборах в будущем году.

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