Хозяйка дома, построенного без разрешения на строительство, борется с местным самоуправлением

Некто Джита Лукка купила в прошлом году участок земли в лондонском Хэмпстеде и без всяких согласований с местным самоуправлением построила на нем одноэтажный жилой дом. За участок миссис Лукка заплатила 700 000 фунтов стерлингов, строительство обошлось еще в 200 000 фунтов. Сейчас, вместо того, чтобы выставить дом на продажу и попытаться заработать денег, домовладелица вынуждена ходатайствовать о разрешении на строительство, а дом находится под угрозой сноса.

Справа - нелегально построенный дом. ФОТО: SWNS.com/SWNS.com

Местное самоуправление направило миссис Лукка требование снести дом в январе этого года. У женщины была возможность обжаловать решение до 31 января, и она успела сделать это буквально в последнюю минуту в полной уверености, что дом удастся отстоять. Тем не менее, Департамент городского планирования имеет свое мнение по этому поводу: чиновники говорят, что даже если женщина пыталась бы подать заявку на получение разрешения до начала строительства, разрешение бы ей все равно не дали, так как здание не соответствует архитектурному облику района.