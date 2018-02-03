Фото: водитель внедорожника нарушил правила и подверг пешеходов опасности
3 февраля 2018 г., 13:18
В центре Раквере один водитель внедорожника припарковался прямо на пешеходном переходе, передает Virumaa Teataja.
Неправильная парковка подвергает опасности пешеходов: из-за припаркованной машины водителям тяжело заметить начавших переходить дорогу людей.
По Закону о дорожном движении, припаркованный автомобиль не должен мешать движению пешеходов, а расстояние между машиной и пешеходным переходом должно составлять не менее пяти метров.