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  • Фото: водитель внедорожника нарушил правила и подверг пешеходов опасности

Фото: водитель внедорожника нарушил правила и подверг пешеходов опасности

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ФОТО: Meelis Meilbaum

В центре Раквере один водитель внедорожника припарковался прямо на пешеходном переходе, передает Virumaa Teataja.

Неправильная парковка подвергает опасности пешеходов: из-за припаркованной машины водителям тяжело заметить начавших переходить дорогу людей.

ФОТО: Meelis Meilbaum

По Закону о дорожном движении, припаркованный автомобиль не должен мешать движению пешеходов, а расстояние между машиной и пешеходным переходом должно составлять не менее пяти метров.

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