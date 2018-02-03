Фото: российских детсадовцев для празднования годовщины победы под Сталинградом поставили на колени в снег

О мероприятиях, организованных МБДОУ "Детский сад "Лукоморье" в честь годовщины Сталинградской битвы сообщается в группе городского округа Михайловки в социальной сети "ВКонтакте". В записи на стене сообщества рассказывается, что дошкольники послушали рассказы воспитателей об обороне Сталинграда, совершили виртуальную экскурсию по достопримечательностям Мамаева Кургана, познакомились с защитниками "волжской твердыни".

Кроме того, воспитанники подготовительных групп прочитали стихи на торжественной линейке, посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве. К тому же дошкольники почтили память погибших героев минутой молчания.

Детсадовцы также изготовили и отправили в Волгоград открытки для ветеранов, выстроили живые цифры, символизирующие знаменательную дату, и приняли участие в акции "200 минут чтения: Сталинграду посвящается". На одной из фотографий под постом видно, что дети действительно стоят на коленях в снегу с розовыми шариками в руках, образуя число 75. "Воспитанники (…) с удовольствием принимали участие во всех акциях, проходивших в нашем городе и приуроченных к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве", - утверждается в записи.

При этом в акции в честь празднования 75-летней годовщины Сталинградской битвы приняли участие воспитанники 16 структурных подразделений детского сада "Лукоморье". В каждом случае из детей выстраивали "живую цифру": во дворе детсада или в помещении, с флажками в руках или без них, стоя или сидя.