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МВД Эстонии хочет поселиться рядом с аэропортом

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Здание МВД, вид сверху. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Министерство внутренних дел поручило госкомпании по управлению госимуществом Riigikinnisvara AS (RKAS) провести архитектурный конкурс на строительство нового здания министерства. Площадку для нового здания нашли возле аэропорта на улице Весиленнук, 9.

Одна из причин переезда - отсутствие в Старом Таллинне свободных мест для парковки автомобилей, передает rus.err.

Согласно соглашению министерства и RKAS результаты архитектурного конкурса должны быть оглашены в течение месяца.

Вице-канцлер МВД Рихо Куппарт сказал новостной службе ERR, что нынешнее здание на улице Пикк в Старом Таллинне слишком велико для министерства.

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