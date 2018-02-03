«Самурайский меч – оружие, которое уже никогда никого не убьет»

– Японские военные носят мечи до сих пор, но эта традиция есть и в других странах. В Японии, однако, до сих пор в школах изучают фехтование. Иногда мечами совершают харакири. Почему именно в Японии традиции, связанные с мечами, сохранились лучше, чем в культуре России или Запада?

– Японцы всегда очень трепетно и бережно относились к своей культуре. То, что на эту культуру обратили внимание в России, на мой взгляд, очень важно. Россия активно впитывает всё лучшее из других культур. Я убежден в том, что как только культура обособляется в своих национальных границах, она обрекает себя на уничтожение.

Деталь катаны «Морской дракон». ФОТО: Фото: мастерская «TETSUGE»

– Но именно Япония несколько веков, при сёгунате Токугава, была абсолютно закрытой страной...

– Именно поэтому их исторический процесс и смел. В 1614 году клан Токугава запрещает христианство, еще через двадцать лет он под страхом смертной казни приказывает всем иностранцам убраться с территории Японии – за исключением голландцев, с которыми у японцев были хорошие торговые отношения. Впрочем, голландцев ограничивают тоже. Этим самым Япония начала путь в никуда. К сожалению, на этом пути было сметено и сословие самураев тоже. Но японцы сделали из этого выводы. Например, как вы знаете, в Японии как грибы после дождя растут клубы любителей творчества Достоевского...

– Это да, у японцев давняя любовь к Достоевскому, они то и дело заново переводят его романы.

– Именно. А еще у японцев – при их-то автомобилестроении – есть клубы любителей машины «Нива»! Как вы думаете, японцы всё это делают для нас? Нет, они это делают для себя. Потому что они сделали верные выводы из своей закрытости – и сейчас нация буквально процветает в том числе и по этой причине.

Катана и когатана «Скаты». ФОТО: Фото: мастерская «TETSUGE»

Колдовские мечи мастера Мурамаса

– В Европе были действительно легендарные мечи с собственными именами – Эскалибур, который король Артур вытащил из камня, меч Роланда Дюрандаль, меч Карла Великого Жуайёз... Существовал ли в Японии подобный культ меча?

– В Японии существовали мечи известнейших мастеров – например, Окадзаки Масамунэ, творившего в XIV веке. Так вот, Масамунэ некоторые свои клинки даже не подписывал, памятуя о том, что его клинок должен быть преподнесен какому-то великому военачальнику. Так что мастер даже не осквернял меч своей подписью.

– Тоже почтение, только наоборот...