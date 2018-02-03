Миксер: Тартуский мирный договор в свое время вызвал немало полемики и среди союзников Эстонии

«Подписанный тогда договор о мире с большевиками не был чем-то само собой разумеющимся. Он вызвал разногласия как в Эстонии, так и среди наших союзников. Аналогичные сложные моральные дилеммы дипломатия и внешняя политика предлагали нам позднее, предлагают и по сей день», - отметил Миксер.

По его словам, Тартуский мирный договор открыл перед Эстонией впервые в истории возможность самостоятельно строить свое будущее. Миксер в связи с этим вспомнил слова, которые приписывают как Десмонду Туту, так и Моше Даяну: «Если хотите заключить мир, не нужно заводить разговоры с друзьями. Общайтесь со своими врагами».

«В 1920 году, понятно, что ни архиепископ Туту, ни генерал Дайан эти слова еще не произнесли, но скрытая в них мысль эстонским дипломатам была четкой и понятной, - сказал Миксер. - Чтобы добиться мирного договора, потребовалась гигантская дипломатическая работа, но работа эта принесла свои плоды. И конечно же результата удалось добиться только благодаря успехам на фронте, проявленным там самоотверженности и самопожертвованию».

«По словам самого Яана Поска — главы эстонской делегации на переговорах с Россией — самой большой благодарностью за успешные переговоры о мире стали слова просто й женщины, которая встретив его на улице, перекрестила его и сказала: «Вы спасли моих сыновей», - рассказал Миксер и призвал почтить память тех, кто сумел завершить войну и выразить признательность тем, кто помог ее предотвратить.