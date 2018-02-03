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До и после: приводим в порядок ванную за 55 евро

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Ванная комната до ремонта.

ФОТО: www.juzjawasurzadze.pl

Кто о чем, а мы опять о ремонте в ванной комнате. Нужно совсем немного денег, вкуса и времени, чтобы ее преобразить. 

Эта ванная комната не требовала капитального ремонта. Она была просто непривлекательной. Хозяйка квартиры Justyna перед сдачей ее в аренду решила освежить ванную комнату и придать ей своеобразие. Задумано - сделано! 

Женщина начала с... генеральной уборки. Она выдраила кафельную плитку на стенах и на полу и покрасила бордюр в черный цвет. Также черной стала и входная дверь, имевшая до ремонта странный темно-коричневый цвет. 

В ванной появились две полки, новая занавеска для душа, комнатные растения, коврик в тон занавеске. Все покупки, включая краску, обошлись хозяйке примерно в 55 евро. 

Ванная после ремонта. Фото:

ФОТО: www.juzjawasurzadze.pl

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