Грипп набирает силу и стремительно распространяется по Эстонии

Семейный врач Центра семейных врачей Маре Кернер говорит, что рост числа заболевших явно ощущается. Она отмечает, что все больше зараженных парагриппом и, конечно, очень много пациентов с простудой или другими более легкими заболеваниями, передает Pärnu Postimees.

По данным Департамента здоровья, заболевание стремительно стало распространятся по Эстонии на прошлой неделе, когда к врачам обратились 4656 человек, из них чуть меньше половины - дети. Департамент говорит, что интенсивность вспышки гриппа на данный момент можно оценивать как среднюю, но быстро распространяющуюся.

По-прежнему доминирует вирус гриппа типа В, которым заражены более 50 процентов из заболевших. Вирусом гриппа типа А заражены 19 процентов болеющих.

Число зараженных осталось неизменным среди маленьких детей (до четырех лет), но утроилось среди пожилых людей. Уже три пожилых пациента умерли из-за серьезных сопутствующих заболеваний, ни один из них не был вакцинирован.

Департамент здоровья советует

Болеющим:

оставаться дома и лечиться;

при кашле и чихании закрывать нос и рот платком;

не дотрагиваться до глаз;

часто мыть руки.

Как избежать заражения?