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Грипп набирает силу и стремительно распространяется по Эстонии

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ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Департамент здоровья предупреждает, что в ближайшие недели ожидается непрерывный рост числа людей с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом.

Семейный врач Центра семейных врачей Маре Кернер говорит, что рост числа заболевших явно ощущается. Она отмечает, что все больше зараженных парагриппом и, конечно, очень много пациентов с простудой или другими более легкими заболеваниями, передает Pärnu Postimees.

По данным Департамента здоровья, заболевание стремительно стало распространятся по Эстонии на прошлой неделе, когда к врачам обратились 4656 человек, из них чуть меньше половины - дети. Департамент говорит, что интенсивность вспышки гриппа на данный момент можно оценивать как среднюю, но быстро распространяющуюся. 

По-прежнему доминирует вирус гриппа типа В, которым заражены более 50 процентов из заболевших. Вирусом гриппа типа А заражены 19 процентов болеющих.

Число зараженных осталось неизменным среди маленьких детей (до четырех лет), но утроилось среди пожилых людей. Уже три пожилых пациента умерли из-за серьезных сопутствующих заболеваний, ни один из них не был вакцинирован.

Департамент здоровья советует

Болеющим:

  • оставаться дома и лечиться;
  • при кашле и чихании закрывать нос и рот платком;
  • не дотрагиваться до глаз;
  • часто мыть руки.

Как избежать заражения?

  • избегать людных мест;
  • часто мыть руки;
  • при близком контакте с заболевшим надевать марлевую маску.

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