Грипп набирает силу и стремительно распространяется по Эстонии

Департамент здоровья предупреждает, что в ближайшие недели ожидается непрерывный рост числа людей с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом.
Семейный врач Центра семейных врачей Маре Кернер говорит, что рост числа заболевших явно ощущается. Она отмечает, что все больше зараженных парагриппом и, конечно, очень много пациентов с простудой или другими более легкими заболеваниями, передает Pärnu Postimees.
По данным Департамента здоровья, заболевание стремительно стало распространятся по Эстонии на прошлой неделе, когда к врачам обратились 4656 человек, из них чуть меньше половины - дети. Департамент говорит, что интенсивность вспышки гриппа на данный момент можно оценивать как среднюю, но быстро распространяющуюся.
По-прежнему доминирует вирус гриппа типа В, которым заражены более 50 процентов из заболевших. Вирусом гриппа типа А заражены 19 процентов болеющих.
Число зараженных осталось неизменным среди маленьких детей (до четырех лет), но утроилось среди пожилых людей. Уже три пожилых пациента умерли из-за серьезных сопутствующих заболеваний, ни один из них не был вакцинирован.
Департамент здоровья советует
Болеющим:
- оставаться дома и лечиться;
- при кашле и чихании закрывать нос и рот платком;
- не дотрагиваться до глаз;
- часто мыть руки.
Как избежать заражения?
- избегать людных мест;
- часто мыть руки;
- при близком контакте с заболевшим надевать марлевую маску.