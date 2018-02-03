Как сообщается в блоге старшего продакт-менеджера Yotube News Джеффа Самека, цель маркировки - "предоставить пользователям дополнительную информацию, чтобы помочь им лучше понять источники новостного контента, который они предпочитают смотреть на YouTube".

Под загруженными на интернет-платформу видеозаписями будет появляться примечание в том случае, если разместивший их ресурс "частично или полностью финансируется государством". Оно будет содержать ссылку на статью в Wikipedia, из которой пользователи смогут узнать больше о новостной телекомпании, которая является автором контента. Со временем новую опцию обещают "улучшить и расширить".