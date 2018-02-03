суббота, 3 февраля 2018 г.
EST
ENG
"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

Мари Саат

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

YouTube будет маркировать видео с государственным финансированием Маркировка уже замечена на канале RT

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

Видеохостинг YouTube теперь будет маркировать информационные ресурсы, которые в той или иной мере финансируются государством. Пока маркировку смогут увидеть только пользователи в США. Прежде всего нововведение касается аккаунтов новостных каналов, сообщает Newsru.com.

Как сообщается в блоге старшего продакт-менеджера Yotube News Джеффа Самека, цель маркировки - "предоставить пользователям дополнительную информацию, чтобы помочь им лучше понять источники новостного контента, который они предпочитают смотреть на YouTube".

Под загруженными на интернет-платформу видеозаписями будет появляться примечание в том случае, если разместивший их ресурс "частично или полностью финансируется государством". Оно будет содержать ссылку на статью в Wikipedia, из которой пользователи смогут узнать больше о новостной телекомпании, которая является автором контента. Со временем новую опцию обещают "улучшить и расширить".

Пока такие пометки введены только на территории США. Маркировка уже замечена на канале RT.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ