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Как работают в Эстонии: Трудовая инспекция приглашает на фотоконкурс

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На фото художник по металлу, который в 2014 году изготовил в качестве курсовой работы металлический бюстгальтер. Его примерила Анна-Мария Касеоя.

ФОТО: Elmo Riig

Трудовая инспекция приглашает участвовать в фотоконкурсе, приуроченном к столетию ЭР. На конкурс ожидаются фото, на которых можно увидеть, как  в разные времена выполнялась различная работа, передает Sakala Postimees.

Если Эстонской Республике исполнится сто лет уже через несколько недель, то в конце текущего года столетие отпразднует Трудовая инспекция. Учреждение празднует день рождения 14 декабря, когда на должности были назначены первые комиссары по защите труда. Для празднования юбилея и открыт фотоконкурс.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, работа имеет для эстонцев знаковое значение.

"С течением времени работа очень изменилась — с полей и больших фабрик люди все больше перебираются в конторы, работать за компьютерами. А компьютеры в то же время переместились на поля и производственные предприятия", — сказала она. "Мы хотим с помощью поступивших на конкурс работ сделать фотографический временной ряд, иллюстрирующий, как за сто лет изменилась работа в Эстонии", — сказала она.

На фотоконкурс ожидаются фотографии, сделанные в период с 1918 по 2018 годы и на которых изображены работающие люди, лошадиные повозки, сплавщики, строительные объекты, предприятия, артели, производственные комбинаты, шахты — работа в Эстонии где и когда угодно в течение этого времени. Лучшие снимки попадут на выставку и в календарь Трудовой инспекции следующего года.

Фотографии можно отправить по адресу infokiri@ti.ee до 1 сентября. Необходимо добавить информацию об изображенном на снимках — когда и где была сделана фотография, какой вид деятельность изображен и так далее. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ti.ee.

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