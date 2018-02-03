Как работают в Эстонии: Трудовая инспекция приглашает на фотоконкурс

Если Эстонской Республике исполнится сто лет уже через несколько недель, то в конце текущего года столетие отпразднует Трудовая инспекция. Учреждение празднует день рождения 14 декабря, когда на должности были назначены первые комиссары по защите труда. Для празднования юбилея и открыт фотоконкурс.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, работа имеет для эстонцев знаковое значение.

"С течением времени работа очень изменилась — с полей и больших фабрик люди все больше перебираются в конторы, работать за компьютерами. А компьютеры в то же время переместились на поля и производственные предприятия", — сказала она. "Мы хотим с помощью поступивших на конкурс работ сделать фотографический временной ряд, иллюстрирующий, как за сто лет изменилась работа в Эстонии", — сказала она.

На фотоконкурс ожидаются фотографии, сделанные в период с 1918 по 2018 годы и на которых изображены работающие люди, лошадиные повозки, сплавщики, строительные объекты, предприятия, артели, производственные комбинаты, шахты — работа в Эстонии где и когда угодно в течение этого времени. Лучшие снимки попадут на выставку и в календарь Трудовой инспекции следующего года.