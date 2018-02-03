Больница просит не посещать пациентов

По словам руководителя отдела сотрудничества больницы Кристы Вальдвеэ, ограничение необходимо, чтобы защитить больных от вирусных заболеваний.

«Ограничение посещения обусловлено участившимися в последнее время случаями заражения вирусом гриппа и другими вирусами среди населения и среди пациентов больницы», - отметила она.