суббота, 3 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Националисты IRL требуют от ЕС подписать партнерское соглашение с НАТО

Националисты IRL требуют от ЕС подписать партнерское соглашение с НАТО

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг НАТО. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Внутрипартийное объединение Rahvuslased (Националисты) партии IRL считает, что Европейский Союз для обеспечения собственной безопасности должен предпринять решительные шаги и пересмотреть исходные позиции своей политики в сфере безопасности, что означает налаживание партнерских отношений с НАТО.

Объединение считает, что для защиты своих интересов и безопасности ЕС должен заключить партнерское соглашение с НАТО. По оценке объединения, параллельное с НАТО выстраивание самостоятельной системы обороноспособности для Европейского Союза не является экономически выгодным и стабильным решением, поскольку может раздробить военный и экономический потенциал стран — членов ЕС.

Целью партнерского соглашения, по мнению Националистов в IRL, должна быть консолидация всех экономических и политических ресурсов в единую эффективную гарантию безопасности стран-членов НАТО и ЕС.

По оценке Националистов в IRL, партнерское соглашение должно включать в себя три ключевых момента.

Во-первых, ЕС должен из своего бюджета направлять 5 процентов в оборонный бюджет НАТО.

Во-вторых, НАТО должна гарантировать безопасность стран-членов ЕС.

В-третьих, у ЕС должна быть возможность по договоренности с НАТО использовать ресурсы оборонной организации для проведения своих миссий, как с помощью живой силы, так и военной техники.

Бюджет ЕС текущего года составляет 160,1 млрд евро, пять процентов от этой суммы составили бы почти 8 млрд евро, что стало бы заметным вкладом в повышение обороноспособности НАТО.

«Мы не должны забывать, что Россия в последние годы существенно увеличила свои расходы на оборону, - отмечается в заявлении Националистов в IRL. - В 2016 году Москва инвестировала в вооружения по меньшей мере 5,4 млрд евро, что составило почти 7 процентов ВВП России. По этой причине партнерское соглашение ЕС и НАТО имело бы характер уравновешивающего шага».

Объединение Националисты в IRL отмечает, что отдает себе отчет в том, что поставленная цель является серьезным и сложным вызовом как для НАТО, так и для стран ЕС, что ее достижение потребует долгих и основательных дискуссий.

«Мы убеждены, что лучше Европейскому Союзу иметь четкую цель для укрепления своей безопасности, чем продолжать существование в вакууме безопасности, не имея ни четкой цели, ни твердых гарантий, что ведет к ослаблению деятельности всего сообщества, тормозит его дальнейшее развитие», - отмечается в заявлении Националистов в IRL.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ