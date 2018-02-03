Националисты IRL требуют от ЕС подписать партнерское соглашение с НАТО

Объединение считает, что для защиты своих интересов и безопасности ЕС должен заключить партнерское соглашение с НАТО. По оценке объединения, параллельное с НАТО выстраивание самостоятельной системы обороноспособности для Европейского Союза не является экономически выгодным и стабильным решением, поскольку может раздробить военный и экономический потенциал стран — членов ЕС.

Целью партнерского соглашения, по мнению Националистов в IRL, должна быть консолидация всех экономических и политических ресурсов в единую эффективную гарантию безопасности стран-членов НАТО и ЕС.

По оценке Националистов в IRL, партнерское соглашение должно включать в себя три ключевых момента.

Во-первых, ЕС должен из своего бюджета направлять 5 процентов в оборонный бюджет НАТО.

Во-вторых, НАТО должна гарантировать безопасность стран-членов ЕС.

В-третьих, у ЕС должна быть возможность по договоренности с НАТО использовать ресурсы оборонной организации для проведения своих миссий, как с помощью живой силы, так и военной техники.

Бюджет ЕС текущего года составляет 160,1 млрд евро, пять процентов от этой суммы составили бы почти 8 млрд евро, что стало бы заметным вкладом в повышение обороноспособности НАТО.

«Мы не должны забывать, что Россия в последние годы существенно увеличила свои расходы на оборону, - отмечается в заявлении Националистов в IRL. - В 2016 году Москва инвестировала в вооружения по меньшей мере 5,4 млрд евро, что составило почти 7 процентов ВВП России. По этой причине партнерское соглашение ЕС и НАТО имело бы характер уравновешивающего шага».

Объединение Националисты в IRL отмечает, что отдает себе отчет в том, что поставленная цель является серьезным и сложным вызовом как для НАТО, так и для стран ЕС, что ее достижение потребует долгих и основательных дискуссий.