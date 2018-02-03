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Российских олигархов в Британии попросят объяснить происхождение богатства

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Лондон.

ФОТО: ROB STOTHARD/AFP

Власти Великобритании намерены начать серьезную борьбу с незаконными накоплениями российских олигархов, проживающих на британских островах, и коррупцией. В кабинете министров считают, что образ жизни богатых выходцев из России имеет много общего с событиями сериала "Макмафия". 

"Вся мощь правительства" обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище, сказал в интервью газете Times министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

"Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь", - предупредил министр.

На днях в Британии вступил в силу закон "Ордер на богатство неясного происхождения": он позволяет заморозить активы стоимостью от 50 тысяч фунтов и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены. По данным Times, власти уже определили десятки целей для расследования.

Под пристальное внимание попадут и представители законодательной власти. Тем из них, кто "вдруг покупает роскошный таунхаус в центре Лондона", придется объяснить, каким образом они за него заплатили, пообещал Уоллес.

"Гадость под глянцем"

Сериал "Макмафия" - популярный совместный проект Би-би-си и американской студии AMC, вышедший на экраны в Великобритании 1 января. Восьмисерийная драма рассказывает о международном преступном синдикате, которым руководят выходцы из России.

Министр Уоллес назвал ее одной из тех историй, "где факт опережает вымысел".

"Это действительно хорошее изображение одетых с иголочки состоятельных людей, но проследите за деньгами, и они приведут вас к молодой девушке, которая становится жертвой торговли людьми в секс-индустрии",- сказал Уоллес.

"Под глянцем скрывается гадость", - добавил министр.

По мнению члена британского правительства, создателям сериала удалось "очень близко к истине" передать представления о "международном характере организованной преступности и безнаказанности некоторых людей", а также жестокости преступного мира.

Российское посольство в Великобритании ранее обвинило создателей сериала, снятого по книге корреспондента Би-би-си Миши Гленни, в распространении ложных стереотипов.

Сразу после выхода первых эпизодов в "Твиттере" российской дипмиссии появился опрос: "Как вы думаете, сколько россиян в действительности находятся в тюрьмах Великобритании?"

Через несколько дней после этого посольство России сообщило в своем "Твиттере" ответ - меньше 10.

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