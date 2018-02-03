Эксперт: для квартиры в центре города найти нанимателя довольно сложно

Квартира в центре города дороже, чем аналогичная в спальном районе. Чем дороже квартира, тем выше стоимость ее найма. Аналитик Тыну Тоомпарк пишет на портале недвижимости KV.EE, что высокая плата за найм уменьшает количество потенциальных нанимателей.
Практика также показывает, что договоры найма жилья в центре города обычно заключаются на более короткий срок, чем в спальных районах. Это означает, что наймодатель должен чаще заниматься поисками новых нанимателей. Дорогая цена только увеличивает время, потраченное на поиски новых нанимателей, а во время этих поисков, между прочим, расходы по содержанию квартиры несет собственник.
Новая квартира в спальном районе во многом конкурирует со старой квартирой в центре города. Таким образом, приобретение для сдачи внаем квартиры в новом доме, но на окраине города может не дать ожидаемой прибыли, так как люди, при той же цене, предпочтут жить ближе к центру или в центре.
Кроме близости центра города, при сдаче внаем значение имеют и другие обстоятельства, например, близость университета или крупных работодателей.
Иностранные клиенты предпочитают жить в основном в центре города, а не в пригородных квартирах. В то же время доля иностранцев на рынке съемной недвижимости относительно скромна. Разумеется, не стоит рассчитывать на глупость иностранного нанимателя, который не будет ни с кем консультироваться, а сразу отвалит вам завышенную цену.