Эксперт: для квартиры в центре города найти нанимателя довольно сложно

Практика также показывает, что договоры найма жилья в центре города обычно заключаются на более короткий срок, чем в спальных районах. Это означает, что наймодатель должен чаще заниматься поисками новых нанимателей. Дорогая цена только увеличивает время, потраченное на поиски новых нанимателей, а во время этих поисков, между прочим, расходы по содержанию квартиры несет собственник.

Новая квартира в спальном районе во многом конкурирует со старой квартирой в центре города. Таким образом, приобретение для сдачи внаем квартиры в новом доме, но на окраине города может не дать ожидаемой прибыли, так как люди, при той же цене, предпочтут жить ближе к центру или в центре.

Кроме близости центра города, при сдаче внаем значение имеют и другие обстоятельства, например, близость университета или крупных работодателей.