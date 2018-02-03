Стюардессы авиакомпании Nordica поделились забавными случаями

Стюардессы авиафирм летают каждый день и сталкиваются с различными странными и смешными случаями. На этой неделе Postimees собрал подборку историй стюардесс авиакомпании Nordica.
Теэле:
Мы предлагаем пассажирам воду с газами и без газов, наливая ее из 1,5-литровых бутылок. Иногда приходится сильно спешить и когда я наливала одному пассажиру воду, то бутылка упала между двух сидений, обрызгав четырех человек. К счастью, они не стали злиться, а только пошутили, что хорошо, что это было не кофе.
Мари-Лийз:
Очень интересная особенность на польских рейсах – на них заказывают кофе с лимоном. Я всегда переспрашиваю: вы имеете в виду чай с лимоном? Но нет, в основном хотят именно кофе с лимоном.
Маргарет:
Важно, чтобы люди обращали внимания на объявления. У нас недавно была ситуация, когда по дороге из Гамбурга в Копенгаген пришлось из-за технической неполадки развернуться и лететь обратно. Несмотря на то, что мы сделали соответствующее объявление, многие все равно подумали, что мы приземлились в Копенгаген.