Стюардессы авиакомпании Nordica поделились забавными случаями

Теэле:

Мы предлагаем пассажирам воду с газами и без газов, наливая ее из 1,5-литровых бутылок. Иногда приходится сильно спешить и когда я наливала одному пассажиру воду, то бутылка упала между двух сидений, обрызгав четырех человек. К счастью, они не стали злиться, а только пошутили, что хорошо, что это было не кофе.

Мари-Лийз:

Очень интересная особенность на польских рейсах – на них заказывают кофе с лимоном. Я всегда переспрашиваю: вы имеете в виду чай с лимоном? Но нет, в основном хотят именно кофе с лимоном.

Маргарет: