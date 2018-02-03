Галерея и видео: такого официанта вы точно еще не видели
3 февраля 2018 г., 16:32
В Японии открыли кафе, где готовит и сервирует кофе робот-бариста, передает Tehnika.
В районе Сибуя, Токио, недавно был обнаружен робот по имени Сойер, который работает в кафе Henna Cafe (перевод: странное кафе). Чтобы сделать заказ нужно купить билет и пропустить его через сканер на прилавке.
Робот перемалывает кофе, кладет крупинки в бумажный фильтр и несколько минут настаивает их в горячей воде. Сойер может пять человек одновременно, при этом комментируя, что делает кофе лучше, чем люди.
Чашка кофе стоит 350 йена (примерно три евро).
Вдобавок к тому, что он делает кофе вручную, Сойер одновременно управляет кофе-машиной, которая готовит латте, капучино и какао.