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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Галерея и видео: такого официанта вы точно еще не видели

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В Японии открыли кафе, где готовит и сервирует кофе робот-бариста, передает Tehnika.

В районе Сибуя, Токио, недавно был обнаружен робот по имени Сойер, который работает в кафе Henna Cafe (перевод: странное кафе). Чтобы сделать заказ нужно купить билет и пропустить его через сканер на прилавке.

Робот перемалывает кофе, кладет крупинки в бумажный фильтр и несколько минут настаивает их в горячей воде. Сойер может пять человек одновременно, при этом комментируя, что делает кофе лучше, чем люди.

Чашка кофе стоит 350 йена (примерно три евро).

Вдобавок к тому, что он делает кофе вручную, Сойер одновременно управляет кофе-машиной, которая готовит латте, капучино и какао.

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