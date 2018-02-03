Галерея и видео: такого официанта вы точно еще не видели

В районе Сибуя, Токио, недавно был обнаружен робот по имени Сойер, который работает в кафе Henna Cafe (перевод: странное кафе). Чтобы сделать заказ нужно купить билет и пропустить его через сканер на прилавке.

Робот перемалывает кофе, кладет крупинки в бумажный фильтр и несколько минут настаивает их в горячей воде. Сойер может пять человек одновременно, при этом комментируя, что делает кофе лучше, чем люди.

Чашка кофе стоит 350 йена (примерно три евро).