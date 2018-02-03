Круузимяэ: Эстония при необходимости должна вернуться к использованию наземных мин

По оценке Круузимяэ, для повышения уровня собственной обороноспособности Эстония должна отказаться от участия в Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении [Оттавской конвенции]. Как считает Круузимяэ, Эстония 12 мая 2004 года присоединилась к этой конвенции совершенно безосновательно.

По его словам, использование наземных мин позволит исключить быстрое продвижение пехоты и моторизованных боевых подразделений противника на территорию страны. Круузимяэ призвал взять пример с Финляндии, в которой использование наземных мин является одним из краеугольных камней государственной обороны. Он добавил, что США и Россия к Оттавской конвенции не присоединялись.

Лидер Националистов в IRL подчеркнул также важность построения в Эстонии системы тотальной обороны, предусматривающей готовность всего взрослого населения страны к обороне в соответствии со своими способностями.

Круузимяэ пояснил, что речь не идет о всеобщем вооружении населения. «Тотальная оборона означает готовность общества выполнять необходимые действия — оказывать первую помощь и ухаживать за ранеными, опекать оставшихся без крова и средств к существованию соотечественников, помогать в распределении воды и продуктов питания, снабжать всем необходимым Силы обороны и так далее».

По словам Круузимяэ, важно также увеличить присутствие союзников в Эстонии.