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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Сильный ветер нарушил планы пассажиров

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ФОТО: Liis Treimann/Postimees

Из-за сильного ветра судно Wrangö, курсирующее между материком и островом Прангли, вынуждено было отметить рейс в субботу. 

Судно Wrangö должно было отбыть из порта Леппнеэме. В итоге судно доставит пассажиров на остров завтра в 13.00.

Запланированный на завтра рейс и Кельна перенесен с 16.00 на 14.15. Состоится ли вечерний рейс из Леппнеэме, выяснится к 16.00.

Обслуживающая линию фирма Kihnu Veeteed просит следить за обновлениями на официальном сайте фирмы. 

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