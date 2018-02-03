Сильный ветер нарушил планы пассажиров

Судно Wrangö должно было отбыть из порта Леппнеэме. В итоге судно доставит пассажиров на остров завтра в 13.00.

Запланированный на завтра рейс и Кельна перенесен с 16.00 на 14.15. Состоится ли вечерний рейс из Леппнеэме, выяснится к 16.00.