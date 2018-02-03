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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Картина дня: вспышка гриппа, стрельба в Италии и очередное подорожание топлива

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Cвыше трех сотен российских школ готовы закрыться на карантин из-за гриппа. Фото иллюстративное.

ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями субботы. 

Грипп набирает силу и стремительно распространяется по Эстонии

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Смотрите, в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие

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Житель Эстонии годами обманывал соцработника и присвоил тысячи евро

Мужчина обирал годами город, обманом получив от самоуправлений тысячи евро. Эти деньги предназначались для помощи нуждающимся людям. Читать далее...

В Таллинне продолжает дорожать топливо

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Сегодня на улице итальянского города Мачерата мужчина открыл стрельбу из автомобиля по прохожим. Читать далее...

Департамент сделал важное предупреждение для водителей

Дорожные условия в Эстонии в субботу с утра были зимними, степень сложности движения была по регионам очень разной, сообщил информационный центр управления дорожным движением. Читать далее...

Грузоперевозчики грозят Эстонии европейским судом

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Фото: в зимней столице Эстонии вновь проходит банный марафон

Девятый Европейский банный марафон стартовал сегодня от спортивного центра Кяэрику в 12.00 часов. Участники в этом году отличились особенной оригинальностью костюмов. Читать далее...

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По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Читать далее...

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