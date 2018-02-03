Картина дня: вспышка гриппа, стрельба в Италии и очередное подорожание топлива

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Грипп набирает силу и стремительно распространяется по Эстонии
Департамент здоровья предупреждает, что в ближайшие недели ожидается непрерывный рост числа людей с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом. Читать далее...
Смотрите, в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие
Самая дешевая продуктовая корзина оказалась в магазине Grossi. Разница с самой дорогой продуктовой корзиной (Stockmann) составляет 19 евро. Читать далее...
Житель Эстонии годами обманывал соцработника и присвоил тысячи евро
Мужчина обирал годами город, обманом получив от самоуправлений тысячи евро. Эти деньги предназначались для помощи нуждающимся людям. Читать далее...
В Таллинне продолжает дорожать топливо
На минувшей рабочей неделе в Вильнюсе продолжала снижаться цена дизельного топлива, а в Риге и Таллинне она росла, свидетельствует обобщенные агентством BNS данные. Читать далее...
В Италии мужчина открыл стрельбу по прохожим
Сегодня на улице итальянского города Мачерата мужчина открыл стрельбу из автомобиля по прохожим. Читать далее...
Департамент сделал важное предупреждение для водителей
Дорожные условия в Эстонии в субботу с утра были зимними, степень сложности движения была по регионам очень разной, сообщил информационный центр управления дорожным движением. Читать далее...
Грузоперевозчики грозят Эстонии европейским судом
В прошлом году в системе GoSwift, регулирующей время пересечения восточной границы Эстонии, разделили бронирование электронной очереди для груженого и порожнего транспорта. Грузоперевозчики посчитали это поблажками для отдельных фирм и пожаловались в Эстонскую ассоциацию международных автоперевозчиков (ERAA). Читать далее...
Фото: в зимней столице Эстонии вновь проходит банный марафон
Девятый Европейский банный марафон стартовал сегодня от спортивного центра Кяэрику в 12.00 часов. Участники в этом году отличились особенной оригинальностью костюмов. Читать далее...
Снегопад и похолодание: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра
По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Читать далее...