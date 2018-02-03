Картина дня: вспышка гриппа, стрельба в Италии и очередное подорожание топлива

Грипп набирает силу и стремительно распространяется по Эстонии

Департамент здоровья предупреждает, что в ближайшие недели ожидается непрерывный рост числа людей с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом. Читать далее...

Смотрите, в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие

Самая дешевая продуктовая корзина оказалась в магазине Grossi. Разница с самой дорогой продуктовой корзиной (Stockmann) составляет 19 евро. Читать далее...

Житель Эстонии годами обманывал соцработника и присвоил тысячи евро

Мужчина обирал годами город, обманом получив от самоуправлений тысячи евро. Эти деньги предназначались для помощи нуждающимся людям. Читать далее...

В Таллинне продолжает дорожать топливо

На минувшей рабочей неделе в Вильнюсе продолжала снижаться цена дизельного топлива, а в Риге и Таллинне она росла, свидетельствует обобщенные агентством BNS данные. Читать далее...

В Италии мужчина открыл стрельбу по прохожим

Сегодня на улице итальянского города Мачерата мужчина открыл стрельбу из автомобиля по прохожим. Читать далее...

Департамент сделал важное предупреждение для водителей

Дорожные условия в Эстонии в субботу с утра были зимними, степень сложности движения была по регионам очень разной, сообщил информационный центр управления дорожным движением. Читать далее...

Грузоперевозчики грозят Эстонии европейским судом

В прошлом году в системе GoSwift, регулирующей время пересечения восточной границы Эстонии, разделили бронирование электронной очереди для груженого и порожнего транспорта. Грузоперевозчики посчитали это поблажками для отдельных фирм и пожаловались в Эстонскую ассоциацию международных автоперевозчиков (ERAA). Читать далее...

Фото: в зимней столице Эстонии вновь проходит банный марафон

Девятый Европейский банный марафон стартовал сегодня от спортивного центра Кяэрику в 12.00 часов. Участники в этом году отличились особенной оригинальностью костюмов. Читать далее...

Снегопад и похолодание: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра