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Мэр Нарвы о победных праздниках ветеранов: "Чем меньше внимания, тем меньше ерунды"

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Мэр Нарвы Тармо Таммисте на открытии памятника погибшим в Афганистане солдатам.

ФОТО: Илья Смирнов

Мэр Нарвы Тармо Таммисте дал уездной газете "Северное побережье" большое интервью, во многом посвященное планам города в связи с перспективой оказаться культурной столицей Европы 2024 года. В данном контексте были также затронуты вопросы ныне происходящего "медленного убийства" Нарвского музея и празднования Дня победы 9 мая с днем освобождения Нарвы 26 июля.

Говоря о больших культурных мероприятиях, Таммисте перечислил музыкальные фестивали IDeeJazz, Baltic Sun и Tallinn Music Week, из которых первый уже знаком нарвитянам, а два других еще планируют прийти в приграничный город.

"Чтобы стать ею (культурной столицей. - Ред), и нужно в первую очередь предлагать культуру. Ясно как день, что на месте ты с коллегами не сумеешь генерировать очень хорошие и новые идеи. Мы живем в XXI веке, и хороших потенциальных партнеров для сотрудничества наверняка достаточно, с ними и нужно совместно подумать, разработать что-то и провести здесь", - сказал Тармо Таммисте, являющийся мэром Нарвы с 2002 года.

В то же время, несмотря на стаж, бывший житель Тарту признался в интервью, что не знает, как средний нарвитянин воспринимает идею культурной столицы. Он рассказал, что может судить только по уличному телевизионному опросу. "Ответы были разные, и только раз я услышал: "Нет, Нарва этого не достойна". В основном люди настроены позитивно", - пересказал мэр увиденное.

Проблему финансирования Нарвского музея, когда на разных позициях оказались местное самоуправление и республиканское правительство, по убеждению Таммисте удастся решить уже скоро. Но каким будет это решение - пока нет ясности. В данной связи прозвучало из уст мэра следующее довольно образное высказывание: "Все зависит от человека - от того, как он желает решить конфликт или проблему. Один вариант - сделать это так, как сделал нынешний министр культуры и подчиняющиеся ему коллеги. В то же время, если бы эту должность занимал, например, Юрген Лиги или Рейн Ланг, то этот вопрос был бы решен - и куда более силовым методом. Тогда государство сняло бы с себя рубаху и продемонстрировало, какие у него накачанные мускулы, а город попросту был бы сбит с ног. Какой путь более правильный - отдельный вопрос".

Обсуждая особенности Нарвы, корреспондент "Северного побережья" вывел мэра на тему празднования в городе Дня победы 9 мая и годовщины освобождения Нарвы от немцев 26 июля. Таммисте сказал, что он сам 9 мая в Нарве никогда не праздновал, так как всегда в этот день бывает в Санкт-Петербурге, куда мэра Нарвы приглашают на торжества.

Относительно же 26 июля Таммисте отметил, что за последние годы празднование этого дня стало более скромным: ветераны совершают на автобусе поездку по местам боев. "Я не чувствую, чтобы это как-то подтачивало нашу независимость, как-то страшно вредно влияло. Пусть лучше будет организованное мероприятие, и мы знаем, что чем меньше внимания, тем меньше ерунды. Когда ребенок делает глупости, не стоит обращать на это особого внимания - он скоро перестанет. Пришли, возложили эти цветы - ну и что?", - оценил мэр Нарвы.

Полностью интервью с Тармо Таммисте можно прочитать в субботнем номере газеты "Северное побережье", 3 февраля.

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