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  • Галерея: это событие заставило жителей Вильянди ринуться в церковь

Галерея: это событие заставило жителей Вильянди ринуться в церковь

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Вильяндиская баптистская церковь открыла сегодня «Магазин надежды». Пришло столько народа, что пастор прихода Аллан Хелде заметил: «Если кто-то кому-то наступит на палец, у него есть право смеяться», передает Sakala Postimees.

«Это не обычный магазин. Это святилище. Если кто-то возьмет с полки то, что хотел ты, посмейся», — сказал Хелде.

Пастор отметил, что на полках еще не выложены все лучшие товары магазина, их принесут позже.

К десяти часам в церкви собралось свыше ста человек. Пока пастор произносил речь, пришло ещё больше заинтересованных.

«Из взаимного уважения пропускайте друг друга вперед», — повторил Хелде уже сказанные слова, и «Магазин надежды» открылся. В церкви был также накрыт стол с закусками, предлагались закуски и сладкое.

«Магазин надежды» действует уже более 20 лет на улице Вяйке-Туру и в последнее время — на Уку. Магазин открылся 25 лет назад в поддержку построенной в Вильянди с помощью финнов церкви.

Вильяндиский баптистский приход с сегодняшнего дня приглашает всех посмотреть  свежую внутреннюю отделку церковного зала.

В 13 часов прошло торжественное открытие зала, за которым последовал концерт семейного ансамбля Лайкре. В 17.00 дают концерт ученики Вильяндиской музыкальной школы. Все мероприятия проходят под одним названием «Даря надежду», и они бесплатны.

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