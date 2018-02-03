Галерея: это событие заставило жителей Вильянди ринуться в церковь

«Это не обычный магазин. Это святилище. Если кто-то возьмет с полки то, что хотел ты, посмейся», — сказал Хелде.

Пастор отметил, что на полках еще не выложены все лучшие товары магазина, их принесут позже.

К десяти часам в церкви собралось свыше ста человек. Пока пастор произносил речь, пришло ещё больше заинтересованных.

«Из взаимного уважения пропускайте друг друга вперед», — повторил Хелде уже сказанные слова, и «Магазин надежды» открылся. В церкви был также накрыт стол с закусками, предлагались закуски и сладкое.

«Магазин надежды» действует уже более 20 лет на улице Вяйке-Туру и в последнее время — на Уку. Магазин открылся 25 лет назад в поддержку построенной в Вильянди с помощью финнов церкви.

Вильяндиский баптистский приход с сегодняшнего дня приглашает всех посмотреть свежую внутреннюю отделку церковного зала.