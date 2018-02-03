Согласно поступающим сообщениям, на севере Сирии невдалеке от города Идлиб сбит российский боевой самолет Су-25.
Эта территория контролируется сирийскими повстанцами.
Российское минобороны заявляет, что пилот самолета погиб.
В то же время, как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен.
Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", говорится в сообщении военного ведомства, текст которого приводит Интерфакс.
"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - говорится в тексте заявления.
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По предварительной информации ведомства, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса.
В минобороны также сообщили, что сейчас принимают меры по возвращению тела российского летчика.
На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле, которые топчут повстанцы.
Тем временем "Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.
Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.
По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух".
Россия содействует сирийским правительственным войскам в этом районе Сирии.
Кроме "Сирийской свободной армии" в этом районе также действуют несколько радикальных группировок.
Оппозиционный Центр СМИ Алеппо сообщает, что речь идет о сделанном в России Су-25, но не уточняет, был ли это самолет российских ВВС.
Агентство Рейтер сообщает, ссылаясь на одну из повстанческих группировок, что самолет был сбит над городком Хан-аль-Субль, близ города Саракеб, который уже некоторое время подвергается массированным бомбардировкам, и на него надвигаются сирийские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.
Два источника Рейтер сообщают, что пилот получил серьезные увечья или ранения. Третий источник утверждает, что пилот погиб.
Правительственные войска Сирии, при поддержке российской авиации, в конце декабря перешли в наступление в провинции Идлиб, несмотря на то, что в сентябре Россия, Турция и Иран объявили эту провинцию одной из зон деэскалации конфликта.
Согласно данным ООН, более 100 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее минобороны России официально сообщало о гибели 41 военнослужащего за время операции в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года. По неофициальным данным, жертв гораздо больше, главным образом потери несли бойцы российских частных военных компаний, чье присутствие в Сирии российские власти не подтверждают.
В августе 2016 года в Сирии был сбит российской военный вертолет. Все из находившихся на борту пяти человек погибли.