В Ласнамяэ столкнулись легковушка и автобус

По данным Спасательного департамента, в результате ДТП пострадало два человека из легкового автомобиля, их доставили в больницу. Пассажиры рейсового автобуса не пострадали, сообщает Rus.err.ee .

Однако пресс-секретарь полиции Марие Аава сообщила Rus.Postimees, что по ее данным в больницу увезли только одного человека и это водитель автобуса. Остальным участникам аварии оказали помощь на месте.