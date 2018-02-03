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В Ласнамяэ столкнулись легковушка и автобус

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Фото с места происшествия.

ФОТО: Эдуард Борзенко

Сегодня вечером в 17.10 около торгового центра Lasnamäe Centrum, легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

По данным Спасательного департамента, в результате ДТП пострадало два человека из легкового автомобиля, их доставили в больницу. Пассажиры рейсового автобуса не пострадали, сообщает Rus.err.ee.

Однако пресс-секретарь полиции Марие Аава сообщила Rus.Postimees, что по ее данным в больницу увезли только одного человека и это водитель автобуса. Остальным участникам аварии оказали помощь на месте. 

По предварительным данным, легковой автомобиль занесло на скользкой дороге. 

Фото с места происшествия.

ФОТО: Эдуард Борзенко

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