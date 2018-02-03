В Ласнамяэ столкнулись легковушка и автобус
3 февраля 2018 г., 18:19
Сегодня вечером в 17.10 около торгового центра Lasnamäe Centrum, легковой автомобиль столкнулся с автобусом.
По данным Спасательного департамента, в результате ДТП пострадало два человека из легкового автомобиля, их доставили в больницу. Пассажиры рейсового автобуса не пострадали, сообщает Rus.err.ee.
Однако пресс-секретарь полиции Марие Аава сообщила Rus.Postimees, что по ее данным в больницу увезли только одного человека и это водитель автобуса. Остальным участникам аварии оказали помощь на месте.
По предварительным данным, легковой автомобиль занесло на скользкой дороге.