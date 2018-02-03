Митингующие перекрыли два пропускных пункта на границе Украины и Польши

По данным полиции, перекрытие началось около 10:20.В акции принимают участие 20-40 человек. Они обещают каждые 15 минут пропускать к границе по несколько автомобилей, сообщает портал Newsru.com.

Таким образом, люди высказывают недовольство законом о новом порядке пересечения границы. Такой же митинг проходит на подъезде к пункту пропуска "Рава-Русская", там по пешеходному переходу непрерывно ходят около 30 человек.

В других пунктах пропуска все работает в привычном режиме. Львовская таможня сообщает, что движение транспортных средств временно замедленно, но периодически осуществляется пропуск в обоих направлениях. Участники акций протестуют против закона о новом порядке пересечения границы и требуют отмены так называемой "нормы 24 часов".

С начала этого года на Украине вступили в силу изменения в налоговый кодекс. Теперь в страну можно ввозить без пошлины товары на сумму до 150 евро наземным транспортом (в аэропортах - до тысячи евро) и весом до 50 килограммов.