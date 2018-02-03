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В Эстонии свирепствует грипп: в EMO огромные очереди

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ФОТО: Andriy Popov / Panther Media / Scanpix

Заболевшие гриппом создают большие очереди в отделениях экстренной медицины, так как приходят туда в поисках помощи, пишет портал ERR со ссылкой на эстонскую “Актуальную камеру”.

В отделении экстренной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) очереди всегда длинные, но из-за начавшегося сезона гриппа ожидание в очереди достигает двух часов.

Врачи подчеркивают, что если человек заболел гриппом, то лечиться нужно, прежде всего, дома и если такое лечение не помогает, то нужно обратиться к семейному врачу.

В EMO нужно обращаться только тем, у кого возникают проблемы с дыханием и экстремальная слабость.

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