В Эстонии свирепствует грипп: в EMO огромные очереди
3 февраля 2018 г., 19:21
Заболевшие гриппом создают большие очереди в отделениях экстренной медицины, так как приходят туда в поисках помощи, пишет портал ERR со ссылкой на эстонскую “Актуальную камеру”.
В отделении экстренной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) очереди всегда длинные, но из-за начавшегося сезона гриппа ожидание в очереди достигает двух часов.
Врачи подчеркивают, что если человек заболел гриппом, то лечиться нужно, прежде всего, дома и если такое лечение не помогает, то нужно обратиться к семейному врачу.
В EMO нужно обращаться только тем, у кого возникают проблемы с дыханием и экстремальная слабость.