В Эстонии свирепствует грипп: в EMO огромные очереди

В отделении экстренной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) очереди всегда длинные, но из-за начавшегося сезона гриппа ожидание в очереди достигает двух часов.

Врачи подчеркивают, что если человек заболел гриппом, то лечиться нужно, прежде всего, дома и если такое лечение не помогает, то нужно обратиться к семейному врачу.