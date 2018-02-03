В этом регионе Латвии за 30 тысяч евро можно купить целый подъезд

"Рынок даугавпилсского жилья очень перекошен - это касается как коммерческой, так и жилой недвижимости. Нижний порог цены на квартиры площадью 40-45 квадратных метров составляет примерно 7,5-8 тысяч евро. За последний год цены немного выросли, особенно на отремонтированные квартиры на хороших этажах", - рассказывает он.

Если говорить об аренде недвижимости во втором по величине городе Латвии, то времена, когда квартиры сдавали лишь за коммунальные платежи, по словам Лавренова, прошли.

Квартиру с бабушкиными коврами на стенах, мебелью и стиральной машиной можно снять за 70-100 евро в месяц плюс коммунальные, квартиры в лучшем состоянии арендуют по цене 120-160 евро.

Самые лучшие квартиры города сдаются по цене 180-200 евро за месяц. Михаил подчеркивает: квартиры в Даугавпилсе востребованы, большая их часть благополучно сдана.

Подробности о правде даугавпилсской недвижимости можно прочитать ЗДЕСЬ.