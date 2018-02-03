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  • Фото, видео: в Польше пьяный водитель фуры из Прибалтики протаранил пять машин

Фото, видео: в Польше пьяный водитель фуры из Прибалтики протаранил пять машин

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ФОТО: скриншот с сайта RMF24PL

Суд Польши применил арест сроком на три месяца к 54-летнему Роману М. из Латвии, который в пятницу, 2 февраля, на автодороге А2, соединяющей Варшаву с Германией, протаранил пять автомобилей, сообщает «RMF24PL». В результате ДТП в больницу были доставлены пять человек, сообщает портал Rus.TVNET.

Столкновение произошло в месте сбора денег за использование автодороги. Водитель грузовика из Латвии даже не пытался тормозить, поэтому полиция считает, что он включил круиз-контроль и на скорости 90 километров в час протаранил четыре легковых автомобиля и один грузовой фургон.

В крови водителя сотрудники местной полиции констатировали 2,9 промилле алкоголя. В пятницу мужчине выдвинули обвинение в совершении аварии во время дорожного движения. Мужчина утверждал, что выпил всего одну или две бутылки пива. Впрочем, полицейские не считают эту версию правдоподобной, так как степень опьянения была бы совсем иной.

Законы Польши предусматривают, что за совершение аварии, связанной с большими материальными потерями и несущей угрозу жизни многих людей, может грозить до 10 лет тюрьмы. А если принять во внимание факт алкогольного опьянения водителя, то наказание может быть еще строже.

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