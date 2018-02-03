Фото, видео: в Польше пьяный водитель фуры из Прибалтики протаранил пять машин

Столкновение произошло в месте сбора денег за использование автодороги. Водитель грузовика из Латвии даже не пытался тормозить, поэтому полиция считает, что он включил круиз-контроль и на скорости 90 километров в час протаранил четыре легковых автомобиля и один грузовой фургон.

В крови водителя сотрудники местной полиции констатировали 2,9 промилле алкоголя. В пятницу мужчине выдвинули обвинение в совершении аварии во время дорожного движения. Мужчина утверждал, что выпил всего одну или две бутылки пива. Впрочем, полицейские не считают эту версию правдоподобной, так как степень опьянения была бы совсем иной.