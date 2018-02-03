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Полицейские задержали в Нарве двух мужчин, подозреваемых в убийстве

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Andres Ehrenpreis / Postimees

Полицейские Идаской префектуры задержали двух мужчин, которые подозреваются в том, что в четверг, 1 февраля, около 23.40 часов они напали в Нарве на ул. Йоала на 51-летнего мужчину, пострадавший скончался на месте происшествия.

В пятницу, незадолго до полуночи, полицейские Нарвского отделения полиции задержали первого подозреваемого, 28-летнего мужчину. Сегодня утром полицейские задержали второго подозреваемого, 42-летнего мужчину. Оба задержанные полицией мужчины являются жителями Нарвы.

На данный момент этим лицам предъявлено подозрение на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с разбоем или совершенное из корыстных побуждений (§114 р. 1 п. 5). Оба мужчины были допрошены в качестве подозреваемых.

„Полицейские Идаской префектуры работали очень интенсивно, чтобы задержать лиц, представлявших опасность для окружающих, и восстановить чувство безопасности жителей Нарвы," - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Сергей Андреев. "Большую роль здесь сыграли опыт следователей и чувство ответственности перед нарвитянами".

Андреев добавил, что полиция делает все возможное, чтобы как можно быстрее выяснить все обстоятельства совершенного тяжкого преступления.

Завтра Вируская окружная прокуратура будет ходатайствовать о взятии данных лиц под стражу.

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