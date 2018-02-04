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  • В российской тюрьме обнаружили тайник с рукописями заключенных политического изолятора НКВД

В российской тюрьме обнаружили тайник с рукописями заключенных политического изолятора НКВД

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ФОТО: Scanpix

Тайник с библиотекой рукописных брошюр, датируемых 1932-1933 годами, нашли в Верхнеуральской тюрьме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.

"В тюрьме ГУ ФСИН России по Челябинской области обнаружен тайник с библиотекой рукописных брошюр. Найденные рукописи датированы 1932-1933 годами. Находка относится к тому времени, когда в стенах Верхнеуральской тюрьмы размещался специальный политический изолятор НКВД", - говорится в сообщении, которое цитирует Newsru.com.

В 1930-х годах в Верхнеуральской тюрьме размещался специальный политический изолятор НКВД. Среди его заключенных были известные деятели: бывшие члены Политбюро ЦК ВКП(б) Григорий Зиновьев и Лев Каменев, бывший председатель Государственного банка СССР и заместитель председателя ВСНХ СССР Георгий Пятаков, секретарь Коминтерна Карл Радек и многие другие старые большевики.

Тексты рукописей свидетельствуют, что даже в заключении узники проводили собрания, причем на них собирались до 30 человек. Они дискутировали на тему политической и экономической ситуации не только в СССР, но и в других странах. Среди заголовков статей отчетливо видны "Решающая измена сталинщины" и "Проект резолюции об основах эконом. политики".

В ближайшее время изучением ценных экспонатов займутся эксперты.

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