Россия ответила на сбитый самолет групповым ударом
3 февраля 2018 г., 21:47
Опубликована видеозапись удара ракетами по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25.
На записи, опубликованной телеканалом «Звезда», видно, как несколько ракет уничтожают различные цели на земле, сообщает портал Газета.ru.
Отмечается, что территория контролируется боевиками «Джебхад-ан-Нусры».
Ранее Минобороны России сообщило, что более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25.