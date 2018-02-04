Россия ответила на сбитый самолет групповым ударом

На записи, опубликованной телеканалом «Звезда» , видно, как несколько ракет уничтожают различные цели на земле, сообщает портал Газета.ru .

Ранее Минобороны России сообщило, что более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25.