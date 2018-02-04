воскресенье, 4 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

Россия ответила на сбитый самолет групповым ударом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Опубликована видеозапись удара ракетами по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25. 

На записи, опубликованной телеканалом «Звезда», видно, как несколько ракет уничтожают различные цели на земле, сообщает портал Газета.ru.

Отмечается, что территория контролируется боевиками «Джебхад-ан-Нусры».

Ранее Минобороны России сообщило, что более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ