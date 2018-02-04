В Сирии сбит российский штурмовик Су-25. Что нам известно

Что с пилотом?

Пилот, управлявший штурмовиком, погиб, сообщили в минобороны России. В ведомстве рассказали, что летчик успел катапультироваться и доложить об этом, однако впоследствии "при ведении боя с террористами погиб".

В соцсетях уже появились многочисленные фотографии и видео с места инцидента, в том числе снимок тела пилота. Его имя к настоящему моменту не известно. Также появились фотографии автоматического пистолета Стечкина, из которого якобы отстреливался летчик, но их подлинность не подтверждена.

Министерство обороны сообщило, что сейчас российский центр примирения враждующих сторон в Сирии пытается договориться о выдаче тела пилота.

Российские власти официально признали гибель 41 военнослужащего за время операции в Сирии, которая продолжается с конца сентября 2015 года. Согласно неофициальным данным, погибших россиян больше: главным образом за счет бойцов частных военных компаний. В Москве их присутствие в зоне конфликта отрицают.

Кто и из чего сбил самолет?

Как следует из пресс-релиза минобороны, Су-25 сбили из переносного зенитного-ракетного комплекса. Ведомство утверждает, что сделали это боевики организации "Джебхат ан-Нусра", которая признана в России террористической и запрещена.

Эксперты телеканала "Аль-Джазира" предполагают, что ответственность может лежать на группировке "Джейш-аль Фатх", также запрещенной в России. Именно ее представители брали на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Кроме того, как писала турецкая газета Daily Sabah, повстанцы Свободной сирийской армии в конце января утверждали, что завладели российскими ПЗРК "Игла", который захватили у сирийских правительственных войск. Речь идет о бойцах группировки "Бригады Самарканд", которую поддерживает Турция.

У России уже были боевые потери самолетов в Сирии?

Сбитый в воскресенье штурмовик - это вторая за всю сирийскую операцию боевая потеря самолета. Кроме того, впервые самолет был сбит огнем с земли. Общее число потерянных в Сирии российских самолетов достигло пяти.

В 2015 году российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким F-16 из-за того, что, как утверждала турецкая сторона, самолет вторгся в ее воздушное пространство. Летчики катапультировались, но пилот уже после этого погиб в результате обстрела с земли. Штурман тогда остался жив, приземлившись вне зоны боевых действий.

Остальные потери были небоевыми - самолеты разбивались из-за технических неисправностей.

Кроме того, после обстрела с земли российские ВВС потеряли несколько вертолетов. Так, в ноябре 2015 года был обстрелян с земли вертолет Ми-8АМТШ, вылетевший на помощь катапультировавшемуся штурману Су-24. Вертолет совершил аварийную посадку.