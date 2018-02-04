Машина наехала на пьяного пешехода и скрылась с места ДТП
4 февраля 2018 г., 9:06
Вчера утром в Пыльвамаа автомобиль Volkswagen наехал на пьяного пешехода и скрылся с места ДТП.
В 04.25 на 3-м км дороги Пыльва-Реола неизвестный водитель на серой машине Volkswagen Touran проехал по пальцам ног идущего по проезжей части 35-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход голосовал на дороге.
Медики оказали первую помощь пешеходу на месте. Автомобиль, не останавливаясь, скрылся с места ДТП.