Машина наехала на пьяного пешехода и скрылась с места ДТП

В 04.25 на 3-м км дороги Пыльва-Реола неизвестный водитель на серой машине Volkswagen Touran проехал по пальцам ног идущего по проезжей части 35-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход голосовал на дороге.