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  • Фантастика: двоеборец Кристьян Ильвес занял второе место на этапе Кубка мира в Японии

Фантастика: двоеборец Кристьян Ильвес занял второе место на этапе Кубка мира в Японии Добавлено видео!

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Эстонский спортсмен Кристьян Ильвес в воскресенье, 4 февраля, завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, который проходил в японском городе Хакуба.

Ильвес стал лучшим в прыжках с трамплина, получив за эту часть соревнований 123,3 балла, передает rus.err.ee.

Однако по итогам лыжной гонки эстонец уступил первое место норвежцу Яну Шмиду. Третьим финишировал японец Акито Ватабэ.

Кристьян Ильвес, который впервые в карьере оказался на пьедестале по итогам этапа Кубка мира, в общем зачете занимает 16-е место, набрав 235 очков.

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