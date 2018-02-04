Фантастика: двоеборец Кристьян Ильвес занял второе место на этапе Кубка мира в Японии Добавлено видео!
4 февраля 2018 г., 12:08
Эстонский спортсмен Кристьян Ильвес в воскресенье, 4 февраля, завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, который проходил в японском городе Хакуба.
Ильвес стал лучшим в прыжках с трамплина, получив за эту часть соревнований 123,3 балла, передает rus.err.ee.
Однако по итогам лыжной гонки эстонец уступил первое место норвежцу Яну Шмиду. Третьим финишировал японец Акито Ватабэ.
Кристьян Ильвес, который впервые в карьере оказался на пьедестале по итогам этапа Кубка мира, в общем зачете занимает 16-е место, набрав 235 очков.