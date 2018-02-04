Cтали известны подробности о погибшем пилоте сбитого Су-25

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала на своем канале в Telegram фотографии документов и личного оружия, найденных у погибшего пилота российского Су-25. "Судя по неполным магазинам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле", - говорится в сообщении CIT.

Тем временем источник "Новой газеты" в Минобороны РФ сообщил, что погибший в Идлибе пилот - майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя.

Кроме того, в Telegram-канале "Наблюдатель" опубликовано письмо, якобы обнаруженное в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя Роман Филиппов и звание майор.

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение вечером в субботу, 3 февраля, при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб.

По информации Минобороны РФ, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Тахрир аш-Шам", возникшая в прошлом году на базе другой организации джихадистов - "Джебхат ан Нусра".