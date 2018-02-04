Дело Красноглазова: прокуратура еще не решила, станет ли оспаривать оправдательный приговор

Вируская окружная прокуратура пока не решила, станет ли она обжаловать оправдательный приговор суда первой инстанции по уголовному делу руководителя Института Пушкина Андрея Красноглазова, которого обвиняли в присвоении денег, подделке документов и использовании поддельных документов.
"Прокуратура для начала намерена дождаться 21 февраля, когда судом будет обнародовано мотивированное решение по уголовному делу. После ознакомления с ним станут ясны дальнейшие шаги. В том числе и то, будет ли обжаловано решение", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.
Напомним, 29 января Вируский уездный суд оправдал руководителя Института Пушкина Андрея Красноглазова, которого обвиняли в присвоении денег, подделке документов и использовании поддельных документов.