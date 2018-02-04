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  • Дело Красноглазова: прокуратура еще не решила, станет ли оспаривать оправдательный приговор

Дело Красноглазова: прокуратура еще не решила, станет ли оспаривать оправдательный приговор

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Андрей Красноглазов

ФОТО: Фото автора

Вируская окружная прокуратура пока не решила, станет ли она обжаловать оправдательный приговор суда первой инстанции по уголовному делу руководителя Института Пушкина Андрея Красноглазова,  которого обвиняли в присвоении денег, подделке документов и использовании поддельных документов.

"Прокуратура для начала намерена дождаться 21 февраля, когда судом будет обнародовано мотивированное решение по уголовному делу. После ознакомления с ним станут ясны дальнейшие шаги. В том числе и то, будет ли обжаловано решение", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Напомним, 29 января Вируский уездный суд оправдал руководителя Института Пушкина Андрея Красноглазова, которого обвиняли в присвоении денег, подделке документов и использовании поддельных документов.

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