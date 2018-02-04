Дело Красноглазова: прокуратура еще не решила, станет ли оспаривать оправдательный приговор

"Прокуратура для начала намерена дождаться 21 февраля, когда судом будет обнародовано мотивированное решение по уголовному делу. После ознакомления с ним станут ясны дальнейшие шаги. В том числе и то, будет ли обжаловано решение", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.