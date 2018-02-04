Тынис Пальтс: вопрос вреда от завода Est-For всего лишь в стоимости компромисса

«Любая деятельность человека наносит природе вред. Вопрос всего лишь в стоимости компромисса, - написал Пальтс в Facebook. - Противники завода Est-For, может, давайте, сожжем себя? Вот тогда деятельность человека природе не повредит».

Пальтс написал, что он не тревожится о судьбе леса как природного ресурса, поскольку его запасы гибко регулируются. В то же время, вред, о котором есть смысл говорить, связан со средой, окружающей завод.

Группа действующих в лесной промышленности Эстонии инвесторов, учредивших предприятие Est-For Invest, намерена построить крупнейший в Эстонии целлюлозный завод стоимостью в миллиард евро к 2022 году. На заводе предполагается создание около 200 рабочих мест, его продукцию планируется экспортировать.

Строительство, по всей вероятности, будет начато в Тартуском либо Вильяндиском уезде. По оценке Департамента окружающей среды, работа завода может оказать негативный эффект на качество воды в реке Эмайыги, а также загрязнить воздух. По тем же соображениям планы по строительству завода были подвергнуты критике экологами.

Инвесторы, в свою очередь, обещают, что окончательное решение о строительстве завода будет приниматься с учетом мнения экологов и других экспертов.

Правительство Эстонии в мае 2017 года приняло решение инициировать составление специальной планировки для строительства целлюлозного завода фирмой Est-For Invest и стратегической оценки его экологического воздействия. Подготовка планировки должна быть завершена в течение двух лет.