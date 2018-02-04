Путину передали список бизнесменов, которым захотелось вернуться из Британии в Россию

Титов не стал называть фамилии бизнесменов из списка, но дал понять, что их там более десяти. По его словам, "пока список окончательно не сформирован, потому что продолжают поступать обращения", передает Newsru.

Как отметил Титов, дела фигурантов списка очень похожи. Все они "успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения". Далее обычно против них заводится уголовное дело, после чего оно приостанавливается и обвиняемых объявляют в розыск. "Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть", - описал ситуацию бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, в шести зарубежных странах, включая Великобританию, открылись пункты по приему обращений и оказанию содействия бизнесменам, которые хотят уладить свои отношения с Россией. Он пояснил, что такой пункт - "это не здание офиса, это просто человек, который на общественных началах начинает нам помогать".

При этом накануне заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Times предупредил, что Лондон потребует от владельцев активов в Соединенном Королевстве дать объяснения по поводу происхождения их средств.

Свое заявление чиновник сделал в свете того, что в Британии вступил в силу закон "О криминальных финансах", позволяющий британским госорганам после 31 января 2017 года направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO) и замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (70 тыс. долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.

Проверки коснутся, в частности, инвесторов из России, Украины, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили миллиарды фунтов в недвижимость, например, в Лондоне. Новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".