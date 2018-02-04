Еврокомиссия обвиняет Данию в незаконной покупке военной техники в период с 2015 по 2017 года.

Речь идет о заключенном со Швецией договоре о покупке военной техники у производителей оружия General Dynamics и Nexter Systems.

Общая стоимость инвестиций - более шести миллиардов евро.

В соответствии с директивой ЕС о закупках, поставщики новой военной техники должны размещать заказы в Дании в обмен на ведение бизнеса с ее военными, чтобы гарантировать, что часть инвестиций остается в скандинавской стране.

Но в директиве ЕС о государственных закупках военной техники говорится также, что государства-члены содружества не должны заключать такие соглашения, если речь не идет о международной безопасности.

Дания попыталась убедить Еврокомиссию, что соглашения о закупках не нарушают правила ЕС. Официальное уведомление ЕС отвергает доводы Дании.

По данным издания Altinget, Копенгаген будет придерживаться своей позиции по закупкам оружия и, вероятно, Европейский суд потребует у страны выплатить компенсацию.